Calciomercato Juventus, svolta immediata: “Firma domani”

Calciomercato Juventus, fissato l’incontro decisivo con il procuratore: la sua permanenza è praticamente scontata.

Sono giorni cruciali per quanto riguarda i rinnovi: in casa Juventus si stanno per sciogliere gli ultimi dubbi. La questione più spinosa di tutte era sicuramente quella relativa a Paulo Dybala: una situazione che l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene e gli altri dirigenti dovevano affrontare di petto, nel più breve tempo possibile. C’è stata la fumata nera, come si paventava. E dunque divorzio con la “Joya” dopo sette anni indimenticabili.

Adesso l’obiettivo della Juventus è decidere il futuro degli altri giocatori in scadenza di contratto. Che finora sono forse passati in secondo piano perché in un certo senso “secondari” rispetto all’affaire Dybala. Come riporta Sky Sport, nei prossimi giorni toccherà a Mattia De Sciglio, Juan Cuadrado e Federico Bernardeschi. Per quanto riguarda il difensore, uno dei “pupilli” di Massimiliano Allegri e recentemente convocato in Nazionale da Roberto Mancini per ovviare all’infortunio del napoletano Di Lorenzo, è un “sì” praticamente scontato. L’ex milanista rinnoverà con la Signora. Secondo Sky la firma è addirittura imminente: l’incontro decisivo dovrebbe avvenire già nella giornata di domani.

Calciomercato Juventus, in standby il rinnovo di Bernardeschi

Per Cuadrado invece la società sta temporeggiando. E non è un caso che, come vi abbiamo spiegato in un precedente articolo, il suo agente Lucci stia valutando anche altre proposte. La più concreta, ad esempio, è quella del Tottenham. Ad ogni modo il “Panita” alla fine dovrebbe rimanere e verosimilmente verrà messo tutto nero su bianco nella prossima settimana. In standby, infine, il rinnovo di Bernardeschi. Sul centrocampista carrarese la Juventus ha dei dubbi e si prenderà ulteriore tempo per decidere se rimarrà oppure no. In ogni caso, come spiega Sky Sport, tutte le offerte saranno al ribasso.