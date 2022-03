L’addio di Dybala alla fine della stagione attuale apre nuove piste di calciomercato per una Juventus che punta a rinnovare il suo organico.

La prima decisione importante in vista della prossima stagione la dirigenza della Juve l’ha già presa, dicendo di fatto addio al suo numero dieci. Non ci sarà alcuna proposta di rinnovo per lui che dunque sarà libero di trovarsi una nuova collocazione nelle prossime settimane. Chiaramente non mancano gli estimatori dell’argentino, che non rimarrà certo a spasso. La partenza di Dybala costringerà la società bianconera a tornare prepotentemente sul mercato a caccia del suo successore.

Ma non solo, perchè Allegri ha bisogno di rinforzi in tutte le zone del campo, specie in mediana dove la coperta pare essere davvero corta. Tanti nomi sul taccuino come possibili rinforzi, tra cui quello di Ryan Gravenberch.

Calciomercato Juventus, Gravenberch per ora non rinnova con l’Ajax

Il centrocampista dell’Ajax ha tanti estimatori e un futuro importante davanti. E’ ancora giovanissimo ma ha già accumulato una buona esperienza anche a livello europeo. Parlando a NOS Gravenberch ha confermato come “le trattative sono state sospese. Ho un altro anno di contratto, vedremo” ha sottolineato. Aprendo di fatto alla possibilità di cambiare aria già nella prossima estate visto che l’accordo con i lancieri scadrà nel 2023. Il Bayern Monaco sarebbe pronto a offrire 25 milioni di euro. “Se vali 25 milioni puoi essere orgoglioso, sono un sacco di soldi” ha chiosato il mediano. Se la Juventus vorrà puntare su di lui dovrà decisamente accelerare per bruciare una concorrenza che rischia di essere settimana dopo settimana sempre più folta.