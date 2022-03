Uragano Juventus, vendetta Bayern: sfida deluxe per l’affare da sogno

Uragano Juventus, la società bianconera nera non si ferma e sfida il Bayern Monaco e anche il Psg l’affare da sogno

Il mancato rinnovo di Paulo Dybala è stato sicuramente un colpo per i tifosi della Juventus. Che, però, almeno stando alle indiscrezioni, si potrebbero consolare la prossima stagione non solo per chi dovrebbe andare a sostituire l’argentino – si parla di Zaniolo ma anche di Salah – ma anche per chi potrebbe fare il proprio ritorno a Torino. Parliamo, ovviamente, di Paul Pogba.

Un tentativo verrà fatto secondo tuttojuve.com, anche se c’è da battere la concorrenza del Psg, che sembra in vantaggio, ed anche del Bayern Monaco. Proprio i bavaresi potrebbero spingere forte sul francese in una sorta di vendetta per l’inserimento della Juventus anche per Gravenberch, il centrocampista dell’Ajax cercato da entrambi i club.

Uragano Juventus, tentativo per Pogba

In ogni caso la situazione è questa: la Juventus per Paul Pogba un tentativo lo farà. Eccome se lo farà. Non ci sono dubbi che Cherubini in sintonia con Arrivabene e con il via libera di Agnelli abbiano già contattato Mino Raiola, agente del centrocampista francese. E non ci sono dubbi che altri sondaggi verranno fatti nelle prossime settimane, anche per cercare di anticipare in qualche modo, e casomai fosse possibile, tutte le altre concorrenti.

Un mercato da sogno si profila. Con grandi nomi che circolano in maniera incessante dalle parti della Continassa. L’addio di Dyaba insomma potrebbe rimanere solamente un brutto ricordo.