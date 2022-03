Calciomercato, clamoroso Dybala: “Può rimanere alla Juventus”

Calciomercato, clamorosa l’indiscrezione lanciata dal giornalista a Radio Radio: “Attenzione perché può ancora succedere di tutto”.

Continua a dividere il mancato rinnovo di Paulo Dybala. Da lunedì scorso, il giorno in cui c’è stato l’annuncio ufficiale, i tifosi bianconeri si chiedono se quella fatta dal club sia stata la scelta giusta o meno. Di sicuro l’addio imminente dell’argentino, al di là di ogni valutazione tecnica ed economica, è un duro colpo per chi in questi sette anni si è esaltato con le sue prodezze, assolutamente degne di un numero dieci della Juventus.

Troppa la distanza tra domanda e offerta. Per il procuratore del calciatore sarebbe stato inaccettabile un “taglio” così netto. Soprattutto dopo che lo scorso autunno si era accordato con la società per una cifra completamente diversa. Un peccato, perché la volontà di Dybala era quella di restare a Torino e continuare a scrivere pagine memorabili della storia bianconera. Anche la stessa Juventus ha un’alta considerazione dell’argentino e avrebbe fatto tutto fuorché privarsene. Magari per vederlo approdare alla rivale di sempre. Ma quello dell’amministratore delegato Maurizio Arrivabene è il classico ragionamento da manager d’azienda, che deve prima di tutto pensare a far quadrare i conti – valutando dunque costi e benefici – e solo in un secondo momento pensare ai sentimenti.

Calciomercato Juventus, Dybala e un dietrofront che avrebbe del clamoroso

Eppure, a quanto pare, non è ancora detta l’ultima. Che significa? Per capirlo basta ascoltare le parole pronunciate dal giornalista Mario Mattioli a Radio Radio pochi minuti fa. Un’indiscrezione che ha lasciato tutti a bocca aperta. Perché secondo quanto sostiene Mattioli potrebbe esserci addirittura un dietrofront, che avrebbe del clamoroso. “Occhio a Dybala, può anche rimanere dov’è – ha affermato nel corso del programma radiofonico – Avete visto chi è tornato tra i dirigenti alla Juventus? Calvo, andato via otto anni fa per divergenze con il presidente Andrea Agnelli”.

“Se si riappianano questi problemi, ben più gravi, vuoi che non si possa appianare anche quello con Paulo Dybala? Tra l’altro, il giocatore non vorrebbe andar via da Torino”, ha svelato il giornalista.