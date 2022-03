Calciomercato, conferma pazzesca: accordo totale con la Juventus

Calciomercato, dalla Spagna arriva una conferma pazzesca: l’accordo con la Juventus è praticamente totale. L’anno prossimo sarà bianconero

La conferma che arriva dalla Spagna è importante. Decisiva forse, che mette praticamente la parola fine a quello che poteva essere un tormentone estivo che non avrebbe potuto riguardare solamente i bianconeri, ma anche il Real Madrid in questo caso.

Sì, il Mundo Deportivo, in un lungo articolo dove spiega quali saranno le mosse della squadra di Carlo Ancelotti per la prossima stagione, evidenzia come un obiettivo della Casa Blanca per andare a rinforzare il reparto arretrato, salvo “clamorosi colpi di scena” (citiamo testualmente) si unirà alla Juventus, a parametro zero, nella prossima stagione. Un colpaccio quello di Cherubini che non solo prende un elemento affidabile, ma lo fa senza sborsare un euro nelle casse del club che al momento lo ha nella propria rosa.

Calciomercato, fatta per Rudiger

L’anticipazione era arrivata qualche giorno fa dalla Gazzetta dello Sport e adesso è confermata anche dal quotidiano spagnolo che senza giri di parole conferma l’affare: l’ex Roma Rudiger, nazionale tedesco adesso al Chelsea, ritornerà in Serie A con la maglia bianconera addosso. Un accordo trovato e solamente da ratificare in maniera ufficiale nei prossimi mesi. Una situazione che la Juventus ha preso al volo visto che il Chelsea ha praticamente le mani legate con le sanzioni che il governo inglese ha imposto.

Rudiger non rinnoverà il suo contratto con i Blues campioni d’Europa e campioni del Mondo, e si unirà alla Juventus il prossimo anno. Ormai è chiaro a tutti che il colpo è stato piazzato e che regalerà ad Allegri un centrale difensivo – che può giocare all’occorrenza anche come esterno – di valore, di sicuro affidamento, e che può veramente fare la differenza con la propria esperienza. Insomma, è fatta.