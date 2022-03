Calciomercato Juventus, Mou “scippa” il nuovo Dybala

Calciomercato Juventus, c’è Mourinho su uno degli obiettivi bianconeri per sostituire Dybala: i rapporti tra le società per velocizzare l’affare

Il dopo Dybala è già partito in casa bianconera. E, forse, c’è da chiederselo, la Juve ha già in mano l’erede dell’argentino. Ovvio che il nome al momento è top secret, ma viene difficile pensare che una società come quella bianconera, che è andata decisa nella direzione del non rinnovo, non abbia in mano chi, tra qualche mese, deve andare a coprire il buco lasciato dalla Joya. Insomma, nell’attesa, i nomi che circolano sono tanti.

C’è Zaniolo in cima alla lista stando alle indiscrezioni. Ma non è l’unica e sola pista seguita al momento, ci mancherebbe. E allora nei giorni scorsi e anche in questo si è parlato anche con una certa insistenza di Raspadori, il talentino del Sassuolo che fa gola a molti club in Italia e che potrebbe lasciare la squadra neroverde alla fine della stagione. Davanti a un’offerta vantaggiosa nessuno, in nessun club, è incedibile.

Calciomercato Juventus, Mourinho forte su Raspadori

C’è un problema però e non di poco conto. Secondo il Corriere dello Sport infatti la Roma di José Mourinho punta in maniera decisa Raspadori. Soprattutto per i rapporti che i due club hanno e che potrebbero sicuramente velocizzare l’operazione. Non solo rapporti umani buoni, ma anche economici: intrecci come quelli con Frattesi e Ciervo che potrebbero veicolare un addio di Raspadori verso Trigoria.

La Roma ovviamente cerca un attaccante per via anche della situazione di Zaniolo che rimane in bilico. Ma nella prima linea giallorossa sono tanti i calciatori che potrebbero – anzi dovrebbero – lasciare alla fine del campionato: in questa lista ci sono anche Carles Perez e Shomurodov, ecco perché Tiago Pinto vuole dare un’accelerata precisa. Insomma, per Raspa, c’è un enorme ostacolo che porta i colori giallorossi.