Calciomercato Juventus, la Roma “scarica” Zaniolo: rivelazione in radio

Calciomercato Juventus, le parole del noto giornalista aprono uno spiraglio: e se fossero proprio i giallorossi a non volere il rinnovo?

La questione legata al rinnovo di Nicolò Zaniolo rappresenta indubbiamente uno dei temi più caldi in casa Roma. Da Trigoria minimizzano, come se non avessero alcuna urgenza di affrontare l’argomento. E di fretta, in verità, non gliene mette nemmeno l’agente del calciatore, Claudio Vigorelli, che in ogni intervista ci tiene sempre a precisare come non si sia ancora neanche aperta una vera e propria trattativa riguardo al prolungamento del contratto del gioiello giallorosso, in scadenza tra due anni, nell’estate 2024.

Ma il suo futuro nella Capitale diventa sempre più incerto. Le due panchine nelle ultime quattro partite (compreso il derby con la Lazio, in cui è rimasto fuori per tutti i novanta minuti) fanno riflettere. Di sicuro la Roma, e dunque anche José Mourinho, si aspettano qualcosa in più da Zaniolo. Che è sì reduce da due gravi infortuni, ma il suo rendimento continua ad essere troppo discontinuo. Ed è questo probabilmente il motivo della scarsa tempestività del club di proprietà dei Friedkin, che altrimenti avrebbero dovuto cercare di blindare il prima possibile quello che, in teoria, sarebbe un patrimonio della società.

Calciomercato Juventus, secondo Agresti la Roma non sarebbe convinta di Zaniolo

Per adesso, dunque, tutto tace. Rinnovo “congelato”. Zaniolo intanto è impegnato con la Nazionale di Mancini negli spareggi di qualificazione ai Mondiali qatarioti. Vigorelli sostiene che solo a fine stagione verrà affrontato il discorso “futuro” con il suo assistito, ma il giornalista Stefano Agresti non è per niente ottimista a riguardo. Poco fa, a Radio Radio, ha spiegato come, a suo parere, “la Roma non sia per niente convinta di andare avanti con Zaniolo e lo veda magari come opportunità per incassare del denaro”. Lo stesso Agresti ha poi ammesso che “Juventus e Tottenham nutrono per lui tanta stima”.