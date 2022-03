Calciomercato Juventus, entrata a gamba tesa di Simeone | Via libera deluxe

Calciomercato Juventus, l’allenatore dell’Atletico Madrid in estate tenterà un nuovo assalto al fantasista. Effetto domino imminente?

In passato l’ha cercato più volte. Anche quando vestiva la maglia dell’Ajax, quell’Ajax che nella primavera del 2019 approdò contro ogni pronostico in semifinale di Champions League. Un anno dopo, poi, la spuntò il Chelsea, portando il calciatore a Stamford Bridge nella famosa campagna acquisti da oltre 250 milioni di sterline.

Ma Hakim Ziyech è sempre rimasto un pensiero fisso di Diego Simeone, che nel prossimo mercato estivo potrebbe chiedere al suo club di fare un altro tentativo per il talentuoso fantasista marocchino. Qualità è infatti quello di cui ha bisogno il tecnico argentino per rendere ancora più completa e competitiva la rosa dell’Atletico Madrid. E Ziyech sembra in possesso di tutte le caratteristiche che potrebbero far comodo ai Colchoneros del “Cholo”. Che, con ogni probabilità, a fine stagione diranno addio a gente come Luis Suarez e forse anche a Joao Felix, un talento incredibile che tuttavia non è ancora riuscito ad esplodere completamente nella capitale spagnola.

Calciomercato Juventus, Ziyech a Madrid potrebbe “liberare” Joao Felix

Se l’obiettivo di Simeone è cambiare modulo, molto probabilmente nel “nuovo” Atletico Madrid Ziyech e Joao Felix finirebbero col pestarsi i piedi. E il marocchino, che già viene impiegato con il contagocce da Tuchel a Londra, accetterà di trasferirsi in Spagna solamente se verrà messo al centro del progetto. Altrimenti resterà in Inghilterra. Perciò a farne le spese potrebbe essere proprio il lusitano, che starebbe già iniziando a guardarsi attorno, visto che le offerte non mancano.

L’eventuale arrivo di Ziyech a Madrid sarebbe inevitabilmente una buona notizia per la Juventus, uno dei club che ha messo gli occhi da tempo su Felix e che, a quel punto, avrebbe via libera per accaparrarselo.