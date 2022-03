Calciomercato Juventus, l’ossessione “Mondiale” che spiana la strada a Cherubini

Calciomercato Juventus, il giocatore sarebbe disposto a cambiare club pur di riconquistare la maglia della sua Nazionale.

Sembrava avesse finalmente riacquistato il sorriso, ma erano solo sentimenti sporadici. Carlo Ancelotti, da quando ha rimesso piede a Valdebebas, ha fatto di tutto per ritagliargli un ruolo specifico all’interno del suo “nuovo” Real. Non un ruolo da protagonista, però. Contrariamente a quello che pensava di avere Marco Asensio, che in questo momento non può essere certamente considerato un titolare fisso in quel di Madrid.

L’esterno maiorchino è convinto di meritare più spazio. Ha sempre risposto presente quando è stato chiamato in causa dal tecnico italiano ma i minuti che Ancelotti gli riserva continuano ad essere troppo pochi. Una situazione che al giocatore non va giù e in Spagna ricominciano a circolare voci di cessione a fine stagione. Anche perché l’utilizzo con il contagocce sta precludendo ad Asensio la possibilità di vestire la maglia della Seleccion e dunque di prendere parte ai prossimi campionati del mondo. La mancata convocazione da parte del selezionatore Luis Enrique è un chiaro monito. L’ex allenatore di Roma e Barcellona infatti non ha mai preso in considerazione chi gioca poco con il proprio club.

Calciomercato Juventus, Asensio sta pensando (di nuovo) di lasciare Madrid

Motivo per cui Asensio sta nuovamente ipotizzando di lasciare Madrid a fine stagione, come riporta il quotidiano catalano El Nacional. Le richieste ci sono e non sono neppure poche. Nella capitale spagnola, il prossimo anno, potrebbe essere ancora più “chiuso” rispetto ad oggi. Soprattutto se dovesse realmente arrivare un fenomeno come Mbappé, ormai a un passo dal Real stando alle ultime voci. Un addio quasi “forzato” per poter riconquistare la Nazionale perduta. E un’occasione per club come la Juventus, che nell’ultimo periodo hanno mostrato interesse per un calciatore che potrebbe risolvere problemi a diverse squadre.