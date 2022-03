Calciomercato Juventus, scambio per il nuovo 10 | Colpo da 60 milioni

Calciomercato Juventus, potrebbe entrarci un elemento che è presente nella rosa di Allegri per il nuovo numero 10: c’è da sostituire Dybala

C’è da sostituire Dybala. C’è da trovare un numero 10 che abbia qualità e personalità per mettersi sulle spalle sicuramente quella che è la maglia più pesante della squadra. Quella indossata da Del Piero, Platini, Pogba – tra gli altri – e che per ultimo è stata portata dalla Joya che, alla fine della stagione, non sarà più in bianconero.

Il casting è iniziato da tempo, anche se l’obiettivo sarebbe già bello impresso nella mente di Cherubini che dovrebbe puntare in maniera decisa su Zaniolo. Un affare che sembrava si potesse chiudere sui 40 milioni di euro, e che invece potrebbe avere delle cifre decisamente più alte. La notizia di questa mattina, riportata da TuttoSport, è che le richieste della Roma sarebbero più vicine ai 60 milioni che ai 50 o poco meno.

Calciomercato Juventus, la strategia per Zaniolo

Per cercare di abbassare la parte cash dell’operazione, la Juventus potrebbe mettere sul piatto, a quanto pare, il cartellino di un giocatore che ad Allegri piace ma che lo stesso tecnico potrebbe sacrificare per arrivare a quello che è un reale obiettivo. Il profilo di McKennie poi, piace anche dalle parti di Trigoria e soprattutto alla proprietà americana giallorossa che lo potrebbe anche utilizzare come uomo immagini per qualche campagna di sponsorizzazione. Ma oltre la questione pubblicitaria, ovviamente, ci sono le qualità tecniche che piacciono a José Mourinho che potrebbero avvicinare un accordo.

Insomma, Zaniolo potrebbe anche arrivare con uno scambio più una parte di liquidità da versare nelle casse giallorosse. Gli approcci sono iniziati da tempo e i contatti andranno avanti ancora per diversi mesi. Non siamo nella fase calda della trattativa, ma ci si potrebbe entrare anche molto presto.