Juventus, escluso dai convocati della sua nazionale | Torna subito in Italia

La Juventus prosegue nel suo lavoro a ranghi ridotti anche durante la sosta del campionato, nel mirino alla ripresa c’è l’Inter di Inzaghi.

Una partita da brividi quella in calendario il prossimo 3 aprile, in palio tre punti di platino per la classifica di entrambe le formazioni. La Juventus, attualmente quarta, può continuare nella sua scalata e nella sua striscia di risultati utili consecutuvi. E anche ieri si è allenata duramente per inseguire questo obiettivo.

“I giocatori non impegnati con le rispettive Nazionali si sono ritrovati nuovamente al centro sportivo bianconero. Il menu odierno ha previsto, dopo una prima fase di riscaldamento, una sgambata, undici contro undici, a ranghi misti con i ragazzi dell’Under 23 e della Primavera. Alex Sandro, Zakaria e Vlahović hanno svolto lavoro individuale” si legge sul sito internet ufficiale della società. Allegri è pronto però ad accogliere presto un altro elemento.

Juventus, Cuadrado torna a Torino: escluso dai convocati della Colombia

“Lo staff tecnico della Nazionale Colombiana comunica che il giocatore Juan Guillermo Cuadrado è stato escluso dalla squadra, dopo aver ricevuto un cartellino giallo nella partita contro la Bolivia che lo ha squalificato per la partita successiva contro il Venezuela. Auguriamo al giocatore un buon ritorno nel suo club” si legge nella nota della federazione. Dunque il jolly bianconero, che è atteso al rinnovo contrattuale nelle prossime settimane, tornerà a Torino in anticipo rispetto al previsto. Senza dubbio una buona notizia per mister Allegri, che conta molto su di lui per la sfida contro l’Inter. La sua esperienza e la sua capacità di saltare l’uomo potrebbero essere molto importanti: sicura una maglia da titolare, rimane da capire quale sarà la zolla del campo che sarà chiamato ad occupare.