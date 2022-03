Calciomercato Juventus, i migliori affari a costo zero in serie A

Il prossimo calciomercato della Juventus si preannuncia incandescente, con nuovi volti sicuri in arrivo in estate in casa bianconera.

La missione della dirigenza è ormai chiara, è quella di ringiovanire l’organico da mettere nelle mani dell’allenatore livornese. Nello stesso tempo bisogna sempre cercare di tenere in ordine il bilancio. Abbassare il monte ingaggi è una delle priorità non solo della Juve ma in generale di tanti club di serie A. Alla fine della stagione ci sarà l’addio di Dybala, al quale non verrà sottoposta alcuna proposta di rinnovo e dunque sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero.

Come l’argentino ci sono tanti calciatori, sia in Italia che all’estero (come ad esempio Pogba, che riman il grande sogno dei tifosi) che andranno in scadenza di contratto alla fine di giugno e che sarà possibile ingaggiare senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino. Potenziali obiettivi dunque per una Juve che dovrà però anticipare in caso la concorrenza. Sempre ampia in questo caso.

Calciomercato Juventus, in serie A tanti giocatori possono liberarsi a costo zero

La Juventus ha altri quattro giocatori in scadenza, con i quali cercare un nuovo accordo: Cuadrado, De Sciglio, Perin e Bernardeschi. Il rinnovo di quest’ultimo è quello più in bilico. Per quanto riguarda le altre squadre – come ha sottolineato Tuttosport nei giorni scorsi – in difesa potrebbe far gola a molti Marusic, laterale della Lazio. L’Inter invece ancora non ha trovato un accordo per prolungare il contratto di Perisic, uno degli elementi chiavi della sua squadra di Inzaghi. Piace anche alla Juve Alessio Romagnoli, centrale del Milan. Per il quale però pare esserci la Lazio in pole position. Sempre i rossoneri sembrano destinati a perdere Kessie a zero, il centrocampista è in orbita Barcellona. Attenzione poi a Belotti, bomber del Torino. Anche lui potrebbe liberarsi a costo zero. E avere un centravanti del genere a quel prezzo lo rende un potenziale obiettivo per altri grandi squadre.