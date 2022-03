Calciomercato Juventus, blitz improvviso del Milan: Allegri ed Inzaghi tremano

Calciomercato Juventus, blitz improvviso del Milan che punta deciso sull’obiettivo di Cherubini. Anche Marotta trema per l’inserimento di Maldini

Blitz improvviso del Milan che mette paura a Cherubini e Marotta, che da un poco di tempo avevano messo gli occhi sul terzino e che adesso potrebbero ritrovarsi tra i piedi un’altra diretta concorrente. Insomma, in poche parole, ci starebbero pensando tutte le big di Serie A.

Partiamo dalla notizia principale, dall’inserimento rossonero – così come riportato da calciomercato.com – per Cambiaso, l’esterno del Genoa che si sta mettendo in mostra con la squadra di Blessin e che è entrato nei radar principalmente della società bianconera alla ricerca di un esterno in vista della rivoluzione difensiva che verrà messa in atto alla fine della stagione. Sfumato Olivera, ormai del Napoli, Cherubini visti i buoni rapporti con la società ligure maturati nel corso di questi anni ci ha fato più di un sondaggio. Ma il fatto che Maldini non sia più convinto delle prestazioni di Ballo Tourè – che potrebbe tornare in Francia – avrebbe spinto la dirigenza rossonera a chiedere delle informazioni. E non c’è dubbio che questo potrebbe non solo far lievitare il prezzo del cartellino del giocatore, ma complicherebbe un’operazione che, ad un certo punto, sembrava davvero cosa fatta.

Calciomercato Juventus, anche il Milan su Cambiaso

Come detto sul giovane Cambiaso c’era (e c’è) anche l’Inter. Marotta ha da tempo fiutato il possibile affare, ma la Juve sembrava in vantaggio per quanto raccontato prima e soprattutto perché si era mossa con largo anticipo. Appare probabile arrivati a questo punto che l’operazione potrebbe avere dei rallentamenti importanti. Anche se alternative, in casa bianconera, c’è da dirlo, non mancano per nulla. C’è Emerson Palmieri a un passo. Ma Cambiaso sarebbe stato un colpo anche in ottica futura.