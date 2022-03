Calciomercato Juventus, svolta per il dopo Dybala | Ha già detto sì

Calciomercato Juventus, fari puntati sul successore di Paulo Dybala: ci sarebbe già il gradimento del calciatore.

Il mancato rinnovo di Paulo Dybala orienterà in maniera importante le strategie della Juventus nella prossima sessione estiva di calciomercato.

I bianconeri, infatti, oltre a rinforzare la difesa e il centrocampo, sono chiamati anche a trovare un sostituto all’altezza dell’attaccante argentino, al quale si è deciso di non prolungare il contratto. Mosse che si intrecciano anche con i destini di Kean e Morata, la cui permanenza all’ombra della Mole sembra tutto tranne che scontata. E così, oltre al profilo di Nicolò Zaniolo tenuto in grande considerazione da “Madama”, nelle ultime ore sono tornati prepotentemente in auge i nomi di Giacomo Raspadori e Gabriel Jesus. Il costo di entrambi i calciatori si aggira sui 30 milioni di euro; tuttavia, sul fronte legato al futuro dell’attaccante brasiliano, trapelano interessanti novità.

Calciomercato, Juventus-Gabriel Jesus: ritorno di fiamma | Sì già strappato

Come riferito dal giornalista de “Il Tirreno” Dario Pellegrini, con il Manchester City si starebbe apparecchiando la tavola per l’inizio di una trattativa, che ovviamente non sarebbe ancora in stato avanzato. Tuttavia, ed è questa la notizia del giorno, l’attaccante brasiliano avrebbe dato il suo assenso in merito ad un eventuale approdo in bianconero. Ricordiamo che l’ex Palmeiras – autore di 6 reti e 10 assist in questa stagione – è legato ai Citizens da un contratto in scadenza nel 2023, che chiaramente ne condiziona anche la valutazione di mercato. Nei giorni scorsi anche il Milan e l’Inter hanno effettuato dei sondaggi esplorativi per tastare la situazione, ma improvvisamente la candidatura della Juventus è ritornata in auge. Gabriel Jesus piace e non poco al nuovo corso dirigenziale, al punto che già la scorsa estate si vociferava di un possibile blitz per strapparlo al City, mai effettivamente concretizzatosi.