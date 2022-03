Calciomercato Juventus, accordo con il Real | Ribaltone improvviso

Questa domenica niente calcio giocato ma come al solito tanti rumors di calciomercato che riguardano la Juventus di Massimiliano Allegri.

Nello scorso mese di gennaio il club torinese è stato l’indiscusso protagonista della sessione invernale. I colpi Zakaria e Vlahovic rappresentano dei tasselli importanti per la costruzione della squadra del presente e del futuro. Altri movimenti sono previsti nel corso dei prossimi mesi, considerando che bisognerà cercare rinforzi praticamente in tutti i reparti.

L’attacco al momento pare essere la priorità, considerando il mancato rinnovo di Dybala che costringerà la Juventus a tornare sul mercato alla ricerca di un grande campione che possa essere la spalla ideale per Vlahovic. Ma non bisogna dimenticare che anche in difesa e a centrocampo si aspettano volti nuovi che possano abbassare l’età media della rosa ed aprire un nuovo ciclo vincente.

In mezzo al campo uno dei nomi caldi degli ultimi mesi è quello di Tchouameni, giovane stella del Monaco. Giocatore che negli ultimi anni ha avuto un rendimento esponenziale e che continua a rimanere in orbita Real Madrid.

Aurélien Tchouaméni’s agent has denied to Le Parisien any agreement on personal terms with Real Madrid. 🔴🇫🇷 #transfers

Real are following Tchouaméni’s performances with Monaco since long time alongside two Premier League clubs and PSG but there’s nothing agreed with any club.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 27, 2022