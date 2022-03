Juventus, la sosta e poi l’Inter | La situazione dell’infermeria

Tempo di riposo per molti giocatori della Juventus, visto che c’è la sosta del campionato di serie A per gli impegni delle nazionali.

I bianconeri hanno vinto l’ultima sfida contro la Salernitana, continuando dunque nella striscia di risultati consecutivi che gli sta consentendo di ottenere un piazzamento tra le prime quattro, e di conseguenza un posto nella prossima Champions League. In questo turno la Juve è riuscita a rosicchiare altri due punti all’Inter e ora punta a mettersi in scia ai nerazzurri per tentare un sorpasso.

La squadra di Inzaghi, che deve recuperare ancora una partita, sarà proprio la prossima avversaria dei bianconeri in campionato, alla ripresa delle ostilità. Ovvero nel primo weekend di aprile. Inutile sottolineare come questa sarà una contesa molto sentita dalle due tifoserie. Allegri spera di poter schierare contro l’Inter la miglior formazione possibile.

Juventus, in tre possono tornare a disposizione contro l’Inter

Non ci sarà sicuramente Pellegrini a disposizione, visto che il laterale sinistro – diffidato – è stato ammonito contro la Salernitana e dunque sarà squalificato. Fari puntati sull’infermeria, dalla quale potrebbero arrivare buone notizie per Allegri. Il tecnico infatti contro i nerazzurri dovrebbe poter contare su Bonucci, Zakaria e Locatelli, anche se il condizionale è d’obbligo. Senza ombra di dubbio sarebbe davvero importante per l’allenatore poter contare su di loro, dopo un periodo nel quale le scelte di formazione sono state abbastanza risicate. Specie in mezzo al campo. Mancano ancora tanti giorni alla partita ma è inevitabile che parta un count-down per i tifosi, visto che il confronto con l’Inter è molto sentito. Ancor più vista la situazione di classifica attuale: in caso di successo infatti la Juve scavalcherebbe – in attesa del recupero dei nerazzurri – l’Inter al terzo posto.