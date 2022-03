Calciomercato Juventus, beffa totale Pogba | L’unico a godere è…Mourinho

Calciomercato Juventus, non è da escludere che il futuro del centrocampista francese possa essere ancora in Inghilterra.

In Inghilterra non si placano le voci su Paul Pogba. Ancora un paio di mesi e il centrocampista francese potrà finalmente “liberarsi” a zero dal Manchester United. A giugno scadrà il suo contratto e secondo i bene informati l’ex juventino dovrebbe lasciare anche la Premier League. In una recente intervista non ha nascosto la sua frustrazione per come siano andate le cose nel corso di queste sei stagioni ad Old Trafford e per il fatto che anche stavolta il club resterà a mani vuote, avendo fallito tutti gli obiettivi che si era prefissato.

La sua prossima destinazione è ancora un’incognita. Torino e la Juventus sono la grande suggestione ma, come vi abbiamo svelato più volte, non è un’operazione semplice quella del ritorno in Italia, alla corte di Massimiliano Allegri. Resta comunque un’opzione tra le quelle che in questo momento il campione del mondo sta prendendo in considerazione. Lo vogliono Psg, Real Madrid ma anche dall’Inghilterra faranno verosimilmente un tentativo. Attualmente ci sono le offerte di Aston Villa e Newcastle, due club poco blasonati che non allettano Pogba. Discorso diverso se, invece, dovesse decidere di muoversi l’Arsenal.

Calciomercato Juventus, anche l’Arsenal potrebbe inserirsi nella corsa per Pogba

Già, perché i Gunners hanno sempre esercitato un certo fascino sul talento transalpino. Era la squadra che Pogba tifava da piccolo per via dei tanti francesi che c’erano in rosa, compreso ovviamente l’allenatore. La formazione londinese quest’anno sta facendo molto bene ed è la favorita per il quarto posto, che significherebbe tornare in Champions League. Con ogni probabilità Mikel Arteta in estate perderà il suo capitano Granit Xhaka, che raggiungerà José Mourinho alla Roma, e potrebbe decidere di gettarsi a capofitto su quello che sarebbe senz’altro uno dei colpi più altisonanti del calciomercato estivo.