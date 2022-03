Calciomercato Juventus, colpo di scena Morata | Annuncio ufficiale sul suo futuro

Calciomercato Juventus, colpo di scena Morata impegnato adesso con la Spagna. L’annuncio ufficiale del calciatore bianconero

Rompe gli indugi Alvaro Morata. E lo fa dalla Spagna, dove è impegnato adesso con la propria Nazionale dove è stato anche capitano nell’ultima uscita, concedendo un’intervista al quotidiano As. Non che ce ne fosse bisogno, ma le parole dell’attaccante mettono in luce il sentimento del calciatore.

“Voglio restare, ma il futuro non dipende da me” ha detto Morata. Un segnale importante, di apertura totale, ad una possibile prosecuzione della sua carriera a Torino. Cherubini nelle scorse settimane ha iniziato un colloquio con l’Atletico Madrid, società proprietaria del cartellino del giocatore, per cercare di trovare un accordo economico per riscattare in maniera definitiva Morata dopo due anni di prestito oneroso a 20 milioni di euro. Gli accordi prevedevano altri 35 milioni. La Juventus spera di chiudere al massimo a 20. Anche se non sarà facile.

Calciomercato Juventus, l’annuncio di Morata

A conferma del fatto dell’amore incondizionato di Alvaro nei confronti della Juventus, lo stesso attaccante ha anche detto: “Il prossimo anno sarò il primo tifoso bianconero se non sarà possibile continuare qui”. Insomma Morata è juventino nell’anima e lo ha dichiarato apertamente. Sì, è vero, nella prima parte di stagione non ha fatto bene nel ruolo di punta centrale che gli aveva confezionato Allegri, ma da quanto è arrivato Vlahovic anche lui ha cambiato registro, diventando assai decisivo nello scacchiere tattico e anche sotto porta. Dusan ha evidentemente portato dei benefici.

Come detto però sarà impossibile che la Juventus versi nelle casse dell’Atletico tutti i 35 milioni di euro rimanenti. Si cercherà in tutti i modi di limare questa cifra, sperando che i Colchoneros aprano allo sconto. Ma fino al momento non ci sono stati degli sviluppi importanti nel merito.