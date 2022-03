Calciomercato Juventus, “salta” Dybala: “Top club fuori dalla corsa”

Calciomercato Juventus, con i top club fuori dalla corsa, dalla società si aspettano una sensibile diminuzione delle pretese. Ecco il futuro di Dybala

Bisognerà capire come Paulo Dybala deciderà di affrontare questi ultimi mesi da calciatore della Juventus sapendo già che potrebbe firmare per un altro club e che dal prossimo uno luglio, in ogni caso, sarà libero di trovarsi una sistemazione. Allegri non sembra avere dubbi sulla professionalità del calciatore, tant’è che nella gara contro l’Inter in programma allo Stadium domenica sera potrebbe anche decidere di mandarlo in campo dall’inizio. Si vedrà, in ogni caso, quali saranno le decisioni di Max. Ma senza dubbio quello che al momento tiene banco è il futuro dell’argentino che, a quanto pare, potrebbe rimanere in Italia.

Come si sa Marotta ci ha fatto un pensiero se non qualcosa in più. Proprio quell’Inter che potrebbe decidere le sorti della stagione bianconera nel prossimo impegno potrebbe essere la nuova squadra della Joya. Anche se, almeno secondo quanto affermato dal giornalista Marco Barzaghi, le cose non sono così semplici.

Calciomercato Juventus, le condizioni dell’Inter per Dybala

“L’Inter ci sta pensando, Mi risultano richieste importanti di commissioni. Si è ormai capito – ha spiegato il giornalista – che il Barcellona si sia tirato così fuori e così pare anche l’Atletico. E in questo caso mi aspetto abbassino le pretese”. “In ogni caso – ha ancora continuato – l’Inter dovrà riuscire a fare spazio nel monte ingaggi per riuscire ad arrivare a Dybala, magari con i cileni o con Vecino. Il sacrificato? Potrebbe essere Lautaro, ma bisogna capire a questo punto se Dybala aspetterà l’Inter”.

Insomma: sì, i nerazzurri sono intenzionati a fare un’offerta alla Joya ma ci sono delle condizioni importanti che si devono mettere a posto. Tutt’altro che semplice, a quanto pare. E così, il futuro, rimane un mistero.