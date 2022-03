Calciomercato Juventus, Dybala vola nella Capitale: forcing decisivo

Calciomercato Juventus, il fantasista argentino si appresta a diventare uno dei parametri zero più ambiti d’Europa.

Paulo Dybala a giugno non sarà più un giocatore della Juventus. Farà senza dubbio uno strano effetto vederlo con un’altra maglia addosso, ma ai tifosi bianconeri toccherà abituarsi. La Joya se ne andrà a brillare in altri lidi: potrebbe restare in Italia oppure portare il suo talento all’estero, Liga (improbabile) o Premier League (meno improbabile).

L’argentino ha ancora qualche mese di tempo per decidere il suo futuro. Si parla tanto dell’Inter, ma ancora non ci sono stati passi in avanti manifesti da parte della società nerazzurra. Piace molto a Beppe Marotta, questo è fuori discussione. E quasi certamente un tentativo verrà effettuato da parte dell’ex dirigente della Juventus: tuttavia, non sono pochi gli ostacoli davanti a quello che suonerebbe inevitabilmente come un “grande tradimento”.

Calciomercato Juventus, torna di moda il nome di Dybala per il PSG

A prescindere da quale possa essere la prossima destinazione di Dybala, il nativo di Laguna Larga si appresta a diventare uno dei parametri zero più ambiti d’Europa. C’è già chi si è tirato fuori dalla contesa, tipo il Barcellona di Xavi, ma diversi club si stanno già muovendo sotto traccia per poi uscire allo scoperto non appena sarà terminata la stagione. Tra questi potrebbe esserci anche il Psg, società che ultimamente sembra avere un debole per i giocatori in scadenza di contratto. Donnarumma, Sergio Ramos e Wijnaldum docet.

🚨 Le PSG est très attentif à la situation de Paulo Dybala 🇦🇷 et est intéressé par Ousmane Dembélé 🇫🇷 – les deux seront libres le 30 juin. (L’ÉQUIPE) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) March 29, 2022

E le notizie che arrivano in queste ore dalla Francia confermerebbero questa tesi. Secondo l’Equipe, infatti, da Parigi starebbero monitorando con un certo interesse la situazione del numero dieci bianconero. Parallelamente a quella di un altro giocatore in scadenza, Ousmane Dembelé del Barcellona, accostato più volte anche alla stessa Juventus.