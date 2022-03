Calciomercato Juventus, ribaltone Salah | Annuncio in diretta

Tante voci di calciomercato in questo periodo di sosta del campionato di serie A per una Juventus che in estate è pronta a cambiare pelle.

In questo 2022 la rosa di Massimiliano Allegri pare destinata a subire diversi ritocchi. A gennaio sono arrivati Vlahovic e Zakaria, destinati ad essere i perni della squadra del presente e del futuro. Da qualche giorno si sa che non arriverà alcuna proposta di rinnovo per Dybala, che dunque andrà a scadenza di contratto e sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero.

Dunque la Juventus nei prossimi mesi dovrà darsi da fare per trovare un grande rinforzo in attacco, un calciatore che possa far coppia con Vlahovic ed essere decisivo in zona gol. I tifosi ovviamente sognano in grande. Ma non sarà solo il reparto offensivo a dover essere rinforzato, il tecnico aspetta volti nuovi un po’ in tutte le zone del campo.

Calciomercato Juventus, per Mido “Salah lascerà molto probabilmente il Liverpool”

E’ chiaramente però il colpo grosso in attacco quello più atteso dalla tifoseria bianconera. Uno dei nomi accostati alla Juventus è uno di quelli che fa senz’altro sognare, vale a dir quello di Salah. Attaccante rapido e tecnico, che conosce bene la serie A visti i suoi trascorsi con Roma e Fiorentina. Spalla ideale per Vlahovic, considerando le sue caratteriste. Il suo connazionale Ahmad Hassan Mido, ex attaccante egiziano che ha militato anche con la Roma, parlando ai media del suo paese semba avere pochi dubbi sul futuro di Salah. “Credo che molto probabilmente lascerà il Liverpool. È un grande giocatore e molti club vorrebbero averlo in squadra” sono le sue parole. Un futuro comunque ancora tutto da definire per il “Faraone”.