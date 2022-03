Calciomercato Juventus, silurato dal Psg: Allegri lo porta a Torino

Calciomercato Juventus, il Psg lo ha bocciato: l’improvviso via libera che cambia tutte le carte in tavola.

Effetto domino pazzesco: così potrebbe essere riassunto il senso dell’ultima indiscrezione che rimbalza dalla Spagna, e che vede protagonisti alcuni scontenti di lusso in forza al Real Madrid e al Barcellona.

Secondo quanto riferito da “El Nacional”, infatti, Marcos Asensio non ha nessuna intenzione di rinnovare il proprio contratto con il Real Madrid in scadenza nel 2023, alle cifre messe sul piatto dai Blancos. A questo punto, per l’esterno spagnolo sembra profilarsi sempre di più l’ipotesi Juventus, dopo che il Psg, club al quale il classe ’96 nativo di Palma de Mallorca è stato accostato in più di una circostanza, pare che abbia definitivamente cambiato rotta, dirottando le proprie attenzioni altrove.

Calciomercato Juventus, il Psg “molla” Asensio: pronto il blitz per Dembele

Secondo la fonte sopracitata, infatti, Leonardo avrebbe rotto gli indugi e – forte dell’accordo di massima raggiunto da qualche mese con l’entourage del calciatore – avrebbe individuato in Ousmane Dembelé l’innesto ideale per sopperire alla sempre più probabile partenza di Kylian Mbappè, destinato al Real Madrid. Un vero e proprio “triangolo” sull’asse Madrid-Parigi-Torino, che dovrebbe diventare rovente nel corso delle prossime ore, con i bianconeri che sono alla ricerca di un degno sostituto di Paulo Dybala, al quale non è stato rinnovato il contratto. Per contro, a dispetto degli enormi passi in avanti fatti nelle ultime settimane, l’eventuale prolungamento di Ousmane Dembele continua ad essere considerato un vero e proprio rebus in Catalogna: le sorprese sono dietro l’angolo…