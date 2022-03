Calciomercato Juventus, Allegri li silura: doppio erede da sballo

Il prossimo calciomercato della Juventus si preannuncia davvero interessante visti i sicuri movimenti che saranno fatti dai bianconeri.

Rinnovare e ringiovanire l’organico è la missione principale da compiere per aprire un nuovo ciclo vincente sotto la guida di Massimiliano Allegri. Zakaria e Vlahovic sono stati i primi due tasselli invernali, adesso ci si aspettano altri rinforzi praticamente in tutte le zone del campo. Specie in attacco, dove si sa già che la Juve rinuncerà a Dybala.

Non sarà proposto alcun rinnovo contrattuale infatti all’argentino, che sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero una volta conclusa questa stagione. Bisognerà trovare un sostituto all’altezza. E rimane anche da capire quale sarà il futuro di altri quattro giocatori (Perin, De Sciglio, Bernardeschi e Cuadrado) che sono anch’essi in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

Calciomercato Juventus, sogno Pogba ma la priorità è un playmaker

Non c’è solo l’attacco comunque tra le priorità dei bianconeri, che devono rinnovare il centrocampo. I tifosi sognano il grande ritorno di Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United. Ma l’ingaggio del francese è molto alto e l’impressione è che la Juve possa fare un tentativo per il “polpo” solo nel caso in cui riuscirà a cedere Rabiot. Le pretendenti per il francese, specie in Premier, non mancano. Tornerà Ramsey dal prestito e i bianconeri sperano che possa trovare una nuova squadra, rimane da capire quale sarà il futuro di un Arthur che sta giocando con continuità in questa seconda parte della stagione. Alla Juventus servirà un regista, un vero e proprio playmaker. Jorginho è l’obiettivo numero uno, con Paredes come alternativa. Si punterà probabilmente anche sulla linea verde, con Fagioli che potrebbe rimanere stabilmente nella rosa di Allegri dopo l’ottima stagione che sta disputando con la Cremonese.