Calciomercato Juventus, bomba Pogba: “Pronto un quadriennale”

Calciomercato Juventus, intrigo Pogba: la proposta bianconera che cambia tutto. Il piano è chiaro: cifre già stabilite.

Il sogno della Juventus di mettere le mani su Paul Pogba starebbe diventando con il passare delle ore sempre più concreto.

Il francese, che non rinnoverà il suo contratto con lo United in scadenza nel 2022, è alla ricerca di una nuova esperienza che possa rimetterlo in gioco, dopo anni di torpore vissuti all’ombra dell’Old Trafford. Nella conferenza stampa di presentazione alla sfida contro l’Inter, Allegri ha preferito glissare sull’argomento, esternando il suo desiderio di non parlare del mercato altrui. Tuttavia, stando alle indiscrezioni riferite in più di una circostanza da Tuttosport, sarebbe proprio il tecnico livornese a spingere per un clamoroso Pogback.

Calciomercato Juventus, il ritorno di Pogba: ecco l’offerta giusta

Secondo quanto riferito su Twitter dalla pagina Twitter Enganche – da sempre molto vicina alle dinamiche del mondo Juve – l’offensiva dei bianconeri sarebbe già cominciata, con Cherubini che sarebbe entrato nell’ordine di idee di stuzzicare Pogba con un’offerta fino al 2026 a circa 10 milioni di euro lordi, a cui aggiungere 5-6 milioni alla firma del contratto. Cifre inferiori rispetto a quelle che la mezzala percepisce attualmente in Inghilterra, ma che al netto dei benefici arrecati dal Decreto Crescita, potrebbero rappresentare un ottimo viatico per quello che dalle parti di Torino viene considerato un vero e proprio “figliol prodigo”. Psg avvisato…