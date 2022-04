Juventus-Inter, Allegri svela mezza formazione | “Frecciata” a Dybala

Juventus, le parole di Max Allegri nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro l’Inter: ecco quanto dichiarato dal tecnico.

Tempo di vigilia per la Juventus: domani sera, all’Allianz Stadium, è in programma la super sfida contro l’Inter, vero e proprio snodo cruciale della stagione di Vlahovic e compagni, a caccia di punti preziosissimi per provare a tenere vive le speranze scudetto.

Nella conferenza stampa di presentazione, Max Allegri ha toccato diversi argomenti. Le parole del tecnico livornese:

CONDIZIONE JUVE – “Stiamo bene, poi domani andiamo a giocarci questa bella partita. Chiellini è rientrato, Bonucci è in panchina ma indietro, Zakaria ed Alex Sandro sono recuperati: siamo quasi tutti abili ed arruolati.”

DYBALA – “Domani Dybala gioca. Con la società siamo in linea su tutto, quando parliamo espongo le mie idee. La società espone le sue, e alla fine troviamo un’unità di intenti: quando le scelte vengono fatte, si fanno tutte insieme.”

ZAKARIA ed ALEX SANDRO “Alex Sandro parte titolare, Zakaria devo decidere. Chiellini parte titolare. Si va verso il finale di stagione, abbiamo molte partite nelle gambe.

OBIETTIVI – “Pensiamo al quarto posto, bisogna essere concentrati e poi vediamo in che posizione siamo.”

Juventus-Inter, conferenza stampa di Allegri

CONFRONTO con INZAGHI – “Lui è più fortunato nelle partite secche, domani sarà una bellissima serata. Juve-Inter è la prima partita che si gioca a porte aperte complete, ci sono tutti gli ingredienti.”

DANILO – “Difficilmente giocherà a centrocampo, e domani chi lascerò fuori, sarà comunque un dispiacere.”

DYBALA – “Sono state fatte delle scelte, Arrivabene ha già parlato. Non credo sia il primo caso di calciatore che cambia società. Bisogna restare concentrati sul finire di stagione. Abbiamo 8 partite di campionato dove bisogna fare dei punti, e abbiamo una partita di Coppa Italia: il gruppo deve rimanere concentrato sugli obiettivi che abbiamo da raggiungere.

DYBALA-INTER e POGBA “Do solo indicazioni alla società, se mi fai fare il mercato dell’Inter e del Manchester è esagerato. Ognuno farà le sue valutazioni.”

CHIESA – “Lasciamolo recuperare, visto che è ancora lontano dal recuperare: lo aspettiamo, ci è mancato tanto, così come Mckennie. Pensiamo a questi 50 giorni, un passetto alla volta.”

ELKANN – “Non ha mai fatto mancare la sua presenza, sappiamo quanto la Juve sia importante per la famiglia, per la proprietà: siamo partiti cercando di costruire un progetto con l’obiettivo di vincere nel più breve tempo possibile. Siamo cresciuti molto, ma non abbastanza per vincere: l’anno prossimo dobbiamo farci trovare ai blocchi di partenza in una posizione migliore. Ecco perché gli ultimi 50 giorni servono per crescere ulteriormente come squadra e come ambiente, avendo la possibilità di lavorare ulteriormente.

TEVEZ – “Sono molto contento di rivederlo, un calciatore di riferimento per la Juventus e per il calcio mondiale. Ho allenato grandi campioni, e quando li ritrovo, mi emozioni sempre, perché hanno suscitato emozioni che mi hanno lasciato tanto.”

BERNARDESCHI – “Potrebbe essere titolare, ha recuperato.”