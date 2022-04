Juventus-Inter, Inzaghi gongola: recupero last minute per i nerazzurri

Juventus-Inter, il tecnico nerazzurro ha incluso il giocatore tra i convocati: partirà dall’inizio nella supersfida dell’Allianz Arena?

Attesa spasmodica, quasi febbrile, per il big match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Inter. Nel posticipo domenicale ci sono in palio tre punti importantissimi, tanto per i bianconeri quanto per i nerazzurri. I sedici risultati utili consecutivi degli uomini di Massimiliano Allegri in campionato hanno ridotto l’enorme divario che c’era tra le due squadre fino a qualche mese fa. Ora la Vecchia Signora ha un solo punto in meno rispetto ai campioni d’Italia in carica. E con una vittoria nello scontro diretto potrebbe avvenire il clamoroso sorpasso, impensabile fino a qualche settimana fa.

A Torino si presenta un’Inter ferita. La squadra di Simone Inzaghi sta attraversando un momento non facile, come dimostrano i sette punti conquistati nelle ultime sette giornate. Non di certo una media da scudetto. Una sconfitta potrebbe far finire Dzeko e compagni a meno nove dal Milan capolista, pur con la partita con il Bologna ancora da recuperare. Il tecnico piacentino tuttavia ha dei motivi per sorridere. Dopo avere ritrovato il faro del suo centrocampo, Marcelo Brozovic, può di nuovo contare sul difensore olandese Stefan de Vrij, che figura nella lista dei convocati nonostante abbia lavorato a parte in settimana.