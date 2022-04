Juventus-Inter, Allegri ha deciso | Come cambia la formazione

Juventus-Inter è ormai all’orizzonte. Alla ripresa delle ostilità della serie A domani ci sarà l’attesissimo confronto tra bianconeri e nerazzurri.

La squadra di Inzaghi ha una partita da recuperare ed è davanti in classifica e sarà proprio la prossima avversaria dei bianconeri in campionato. Una sfida molto sentita dalle due tifoserie, che sperano di poter festeggiare una vittoria contro i rivali. Allegri spera di poter schierare contro l’Inter la miglior formazione possibile, nel tentativo di scavalcare, almeno per il momento, i nerazzurri. E continuare così nella striscia positiva di risultati.

Ci saranno da valutare le condizioni dei calciatori che rientreranno dagli impegni con le rispettive nazionali. Ma non solo. In ogni caso è già partito da qualche giorno il toto-formazione, con Allegri che a quanto pare potrebbe cambiare strategia per affrontare Dzeko e compagni.

Juventus, i dubbi di Allegri verso l’Inter: si va verso il 3-5-2

Ci sono buone notizie che sono arrivate nei giorni scorsi dall’infermeria della Juventus, ovvero il recupero di Alex Sandro e Zakaria. Oltre ad un Vlahovic che ha smaltito il piccolo problema avuto in nazionale e sarà regolamente al suo posto. Allegri punta a “coprirsi” in questa sfida, dunque niente tridente in attacco ma un più prudente 3-5-2. Con Chiellini insieme a Danilo e de Ligt a formare il pacchetto arretrato. A centrocampo tornerà Locatelli, smaltito il Covid, con Rabiot altro sicuro titolare. Zakaria e Arthur si giocano una maglia da titolare. E in attacco? Vlahovic gioca sicuro, al suo fianco è aperto il ballottaggio Morata-Dybala. Anche se saranno le ultime sfide giocate dall’argentino con la Juventus il tecnico conta molto su di lui per scardinare la difesa interista. Ma giocherà dall’inizio?