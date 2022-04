Calciomercato Juventus, agenti in città per il doppio colpo: spunta la data dell’incontro che potrebbe mettere la parola fine alle due questioni

Agenti in città per la chiusura. E così mettere la parola fine a quella che poteva essere una telenovela lunghissima e che probabilmente si chiuderà nello spazio di pochissimi giorni. Due colpi che la Juventus aveva in mente e che invece non si faranno, almeno alle indicazioni che vengono riportate da El Mundo Deportivo, il quotidiano più vicino a quelle che sono le sorti del Barcellona.

Insomma, la prossima settimana sia il rappresentante di Dembele che quello di Araujo dovrebbero recarsi in Catalogna per cercare di trovare un accordo con il club di Laporta. Una svolta importante insomma, soprattutto per quanto riguarda la situazione dell’attaccante francese, che nel corso degli ultimi mesi, e cioè da quando si è seduto Xavi sulla panchina blaugrana, ha deciso di rimanere, anche se ancora un accordo sulla questione economica non è arrivato. E non sarà facile trovarlo, visto che di passi indietro il giocatore non sembra proprio volerne fare.

Calciomercato Juventus, sfumano Dembele e Araujo

Il nome di Dembele è circolato molte volte in casa bianconera. Soprattutto per quel contratto in scadenza che avrebbe potuto regalare un colpaccio grosso a parametro zero. Ci sono stati dei primi approcci negli scorsi mesi, ma niente di più. Il profilo di Araujo invece è spuntato fuori poco fa, e cioè nel momento in cui si è capito che Chiellini non avrebbe potuto reggere il peso di un’altra stagione. Inoltre, l’eliminazione dell’Italia dai Mondiali, porta anche a pensare ad un addio anticipato del capitano, che ha ancora un altro anno di contratto, ma che alla fine del campionato potrebbe decidere di appendere le scarpette e dedicarsi alla seconda fase della sua vita in bianconero: quella dietro una scrivania.