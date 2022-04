Calciomercato Juventus, accordo trovato: rescissione immediata

Si avvicina la conclusione della stagione e per questo motivo continuano ad alimentarsi le voci sulle mosse future del calciomercato della Juventus.

Non ci sono dubbi sulla volontà della dirigenza di costruire una squadra sempre più forte. Mister Allegri aspetta altri rinforzi dopo gli arrivi di Zakaria e Vlahovic nello scorso mese di gennaio. Tutti i reparti hanno infatti bisogno di volti nuovi, in considerazione del fatto che uno degli obiettivi della dirigenza è anche quella di abbassare l’età media della rosa per aprire un nuovo ciclo vincente.

In difesa bisognerà iniziare a cercare gli eredi di Bonucci e Chiellini, che si avviano alla fine della loro carriera. E proprio per quanto riguarda il 37enne centrale che ci sono delle voci riguardo il suo futuro.

Calciomercato Juventus, Chiellini può rescindere: pressing su Rudiger

Come ha scritto il giornalista Marcello Chirico de “Il Bianconero” su Twitter, a fine stagione ci saranno delle novità importanti che riguarderanno il difensore. Chiellini infatti, in accordo con la società, dovrebbe rescindere il contratto che lo lega alla Juventus. Ed è per questo motivo che il club è in pressing su Rudiger e respingerà al mittente le proposte in arrivo per de Ligt, colonna della sua retroguardia.

‼️ In accordo con la società #Juventus, a fine stagione #Chiellini rescinderà il suo contratto ‼️

Da qui il pressing su #Rudiger e l’intenzione di trattenere #DeLigt . — Marcello Chirico (@MarcelloChirico) April 2, 2022

Riguardo il futuro di Giorgio Chiellini, atteso da un ruolo dirigenziale, non è da escludere il ritiro ma nemmeno l’opzione Mls. Potrebbe infatti decidere di concludere la sua carriera da calciatore nel campionato americano.