Calciomercato Juventus, erede Dybala: colpaccio clamoroso dal Bayern

C’è una necessità importante per il calciomercato estivo della Juventus ed è quella di trovare al più presto l’erede di Paulo Dybala.

Riguardo il calciatore argentino la dirigenza ha già preso una decisione importante. Nessuna offerte di rinnovo in vista e dunque il numero dieci alla fine dell’attuale stagione terminerà la sua esperienza con la Juventus. E sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero. Servirà dunque trovare il suo erede, un calciatore che abbia le caratteristiche giuste per affiancarsi a Dusan Vlahovic. Che sarà il perno dell’attacco bianconero del futuro.

Certo rimane anche da capire se Alvaro Morata rimarrà o meno a Torino, molto dipenderà dalle richieste dell’Atletico Madrid che detiene il suo cartellino. Se i colchoneros abbasseranno le loro richieste allora non è da escludere che possa rimanere. Tornando all’erede di Dybala, ci sono nuovi rumors riguardo un calciatore che sarebbe finito nel mirino della Juventus.

Calciomercato Juventus, Gnabry tra i nomi del possibile erede di Dybala

I bianconeri infatti – come riporta Goal – avrebbero messo gli occhi su uno dei gioielli del Bayern Monaco, vale a dire Serge Gnabry. Attaccante che ben abbina velocità e tecnica, capace di giocare in più zone del campo. Sarebbe senz’altro un colpo gradito per Massimiliano Allegri. Il calciatore infatti potrebbe decidere di lasciare i tedeschi alla fine di questa stagione.

Real Madrid, Liverpool and Juventus are Serge Gnabry's most likely destinations if he leaves Bayern Munich 👨‍🍳 pic.twitter.com/XO7pHZTiL4 — GOAL (@goal) April 4, 2022

Il problema potrebbe essere però la concorrenza. Sulle tracce dell’attaccante infatti non ci sarebbero solo i bianconeri, ma anche due altri grandi club come Real Madrid e Liverpool. Squadre che potrebbero convincere Gnabry con offerte economiche decisamente allettanti.