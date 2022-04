Calciomercato Juventus, scelto il post Cuadrado: 30 milioni in Serie A

Calciomercato Juventus, sprint per il dopo Cuadrado: obiettivo già individuato, 30 milioni in Serie A. Sfida all’Atletico.

Il 4-2-3-1 con il quale Allegri ha provato a sorprendere Inzaghi ha fatto del gioco sulle corsie laterali uno dei fattori che hanno permesso con relativa continuità ai bianconeri di presentarsi dalle parti di Handanovic, senza riuscire, però, a trovare il bandolo della matassa.

La volontà della Juventus resta quella di pungolare la propria batteria di esterni: a tal proposito, sembra essere giunta finalmente alle battute conclusive la trattativa per il rinnovo di Juan Cuadrado del contratto in scadenza del 2022. A differenza di Paulo Dybala, “El Panita” dovrebbe prolungare la sua esperienza all’ombra della Mole per altri due anni, così come De Sciglio, che sarebbe in procinto di accettare la proposta messa sul piatto dal management della Vecchia Signora. Tuttavia, in casa Juve si sta ragionando anche in ottica futura: e così, oltre a sondare un terzino sinistro in grado di dare il cambio ad Alex Sandro – Emerson Palmieri, Udogie, Cambiaso e Renan Lodi da tempo sono attenzionati da Cherubini – sotto la lente d’ingrandimento di “Madama” sarebbe finito anche Molina, terzino destro che si sta consacrando in quel di Udine.

Calciomercato Juventus, assalto a Molina: servono 30 milioni

Secondo quanto riferito da Cesar Merlo, giornalista di Tyc Sports, la Juventus si sarebbe già resa protagonista di alcuni sondaggi esplorativi per tastare il terreno: tuttavia, sulle tracce dell’argentino, utilizzabile sia come esterno alto in un 3-5-2, sia come laterale basso di una difesa a quattro, ci sarebbe anche l’Atletico Madrid, in quanto profilo che intriga e non poco il “Cholo” Simeone. L’Udinese, da tempo bottega cara, non è intenzionata a fare nessun tipo di sconto: chi vorrà Molina, dovrà sborsare almeno 30 milioni di euro. Staremo a vedere se si creeranno i presupposti per una vera e propria asta.