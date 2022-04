Calciomercato Juventus, colpo di scena Pogba: l’offerta che cambia tutto

Calciomercato Juventus, colpo di scena Pogba: c’è l’offerta che cambia tutto. Anche se il centrocampista, spiegano, vorrebbe unirsi ai bianconeri

Colpo di scena. Ma non troppo. Perché è stato sempre impossibile pensare che questa offerta non arrivasse davvero, anche se, spiegano dall’Inghilterra e precisamente il manchesterevening.co, sarebbe inferiore a quella che lo United avrebbe messo sul piatto per cercare di raggiungere un’intesa con Paul Pogba.

Ovviamente parliamo del Psg di Leonardo, che lo scorso anno ha piazzato diversi colpi a parametro zero e che vorrebbe riprovarsi la prossima estate, magari puntando sul fatto di un cambio tecnico in panchina e soprattutto sulla possibilità di garantire uno stipendio sicuramente importante e migliore della Juventus. I parigini fiutano l’ennesimo affare e ci proveranno, ma sempre lo stesso portale sottolinea come Pogba vorrebbe unirsi alla Juventus il prossimo anno, per ritrovare come tecnico quel Massimiliano Allegri che lo ha portato davanti al grande pubblico e che lo ha lanciato senza nessun problema nel calcio che conta.

Calciomercato Juventus, asta per Pogba

Sara un’asta, insomma, pe il Polpo. Perché ovviamente non c’è solo il Psg, ma anche il Real Madrid che ci ha provato spesso a prendere il centrocampista francese ma che mai c’è riuscito fino al momento. La situazione attorno al talento del Manchester United quindi appare molto più delineata, dopo che il Barcellona si è praticamente tirato fuori e il Bayern Monaco non sembra disposto a investire più di tanto sul profilo del francese.

Cherubini rimane alla finestra, ovviamente, cercando di sfruttare anche i buoni rapporti che ci sono con Mino Raiola, agente del calciatore, che alla fine della fiera potrebbero anche fare la differenza. Vedremo. Intanto i tifosi bianconeri continuano a sognare un ritorno. Che evidentemente sarebbe il massimo. Un sogno, in poche parole.