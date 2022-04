Calciomercato Juventus, firma Salah: l’annuncio che non ti aspetti

Calciomercato Juventus, l’annuncio che non ti aspetti svela il futuro e il desiderio di Momo Salah per la prossima stagione. Ecco le ultime.

L’annuncio che non ti aspetti e che potrebbe cambiare le carte in tavola. La Juventus, alla ricerca di un attaccante che vada a sostituire il buco che sarà lasciato da Dybala che saluterà la maglia bianconera alla fine della stagione, ha messo nel mirino, tra gli altri, anche Momo Salah, l’attaccante del Liverpool ex Fiorentina e Roma che ha un contratto in scadenza nel 2023 e che ancora con i Reds non ha trovato un accordo per il rinnovo.

Nell’ultimo periodo si è parlato sempre con maggiore insistenza dell’egiziano che vorrebbe firmare un accordo importante, probabilmente l’ultimo della propria carriera, a delle cifre altrettanto importanti. Il fatto che si possa liberare senza spenderci per il cartellino il vero valore del calciatore – tra dodici mesi o poco più potrebbe liberarsi a parametro zero – ha fatto fare a Cherubini un sondaggio. Anche se adesso c’è un annuncio che come detto potrebbe stravolgere le cose.

Calciomercato Juventus, l’annuncio su Salah

Le parole sono di Ashraf Sobhi, ministro dello Sport egiziano, che ha spiegato che alla fine dello spareggio per la qualificazione al prossimo Mondiale ha parlato con il giocatore. E lo stesso gli avrebbe rivelato di avere tutta l’intenzione di continuare con il Liverpool anche nei prossimi anni alla corte di Klopp. Un’apertura quindi al rinnovo che sembrava ormai sfumato e che invece si potrebbe fare, a delle cifre che si avvicinano alle richieste del calciatore che, da un po’ di tempo a questa parte, riesce a fare molto spesso la differenza.

In poche parole Cherubini sarebbe costretto a virare verso altri obiettivi, con Zaniolo che ovviamente rimane quello principale e con Raspadori che, settimana dopo settimana, diventa sempre più concreto.