Calciomercato Juventus, blitz per il baby Pogba | Asta monstre in arrivo

Difesa, centrocampo e attacco. Non ci sarà reparto che non subirà cambiamenti nel prossimo calciomercato della Juventus di Max Allegri.

L’allenatore bianconero è intenzionato ad aprire un nuovo ciclo vincente. In questa stagione l’obiettivo scudetto è sfumato troppo presto, anche se va senz’altro sottolineato il grande girone di ritorno che ha consentito alla Juve di avvicinarsi sensibilmente alle squadre in cima alla graduatoria. La conquista del quarto posto è comunque ancora in bilico, visto che la Roma e la Lazio dietro non mollano.

Sarà questo l’obiettivo al quale mirare in queste ultime partite di serie A. Poi a bocce ferme la società senz’altro cercherà di mettere nero su bianco per i calciatori messi nel mirino. A Torino dovranno arrivare giovani campioni che potranno essere le colonne della squadra bianconera per i prossimi anni.

Calciomercato Juventus, Bamballi è il talento del Lione da seguire

Ma non solo, perché una delle intenzioni del club è anche quella di puntare forte sulla linea verde. Continuano ad essere monitorati giovani campioni in giro per il mondo, cercando di anticipare la concorrenza. Footmercato rivela che la Juventus ha messo gli occhi su un centrocampista che può essere considerato come il “nuovo Pogba” e sta seguendo con particolare interesse la sua crescita. Stiamo parlando di Dimitri Bamballi, ennesimo talento sfornato dal vivaio del Lione. Un calciatore tecnico e con spiccate doti offensive, classe 2006, del quale si parla un gran bene. In Francia lo seguono Marsiglia, Nizza e Nantes, mentre in Germania c’è il Lipsia pronto a investire su di lui.