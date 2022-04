Calciomercato, bomba Juventus: “Accordo totale con Jorginho”

Calciomercato Juventus, rivelazione in diretta sul futuro di Jorginho: “C’è l’accordo con i bianconeri”. Ecco i dettagli.

Nel restyling con il quale la Juventus vuole rinnovare il proprio centrocampo, il profilo di Jorginho è attenzionato da molto vicino. L’italo-brasiliano, legato al Chelsea da un contratto in scadenza nel 2023, farebbe carte false pur di ritornare in Italia dopo l’esperienza all’ombra dello Stamford Bridge, e avrebbe già trovato un accordo di massima con il club bianconero.

Secondo quanto riferito da Francesco Repice – intervenuto nel corso della diretta Twitch di Juventibus – l’intesa con l’ex regista del Napoli sarebbe stato trovato sulla base di un contratto di 4 anni. Non sono state svelate ancora le cifre dell’ingaggio che il centrocampista andrebbe a percepire, ma non ci si dovrebbe discostare molto dai 6,5 milioni di euro a stagione che Cherubini ha già messo sul piatto per Antonio Rudiger, erede designato di Giorgio Chiellini.

Calciomercato Juventus, blitz per Jorginho: c’è già l’accordo

Insomma, la Juventus fa sul serio per Jorginho e stringe d’assedio il Chelsea, le cui problematiche economico-finanziarie stanno da tempo catalizzando l’attenzione mediatica. Possibili sviluppi sono attesi nel corso delle prossime settimane, con Jorginho che potrebbe non essere l’unico colpo “Blues” del mercato estivo della “Vecchia Signora”, che oltre a Rudiger, monitora anche Emerson Palmieri, per il ruolo di terzino sinistro. La dirigenza sembra avere le idee chiare, e si aspettano novità importanti a stretto giro di posta, benché la stagione non sia ancora terminata, con un quarto posto ancora da blindare.