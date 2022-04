Calciomercato Juventus, si è promesso all’Inter | Contropartita a sorpresa

Calciomercato Juventus, i nerazzurri avrebbero già strappato il sì del giocatore: ecco la probabile moneta di scambio.

La stagione che sta per concludersi sarà ricordata come quella della sua consacrazione definitiva. Prestazioni da top player in una squadra che veleggia intorno a metà classifica, esibite proprio contro gli attaccanti più forti del campionato. È stato capace di fermare Dusan Vlahovic ben due volte, sia quando l’attaccante vestiva la maglia della Fiorentina sia nell’ultimo derby, a poche settimane dal suo passaggio in bianconero.

Gleison Bremer è ormai l’oggetto del desiderio di tutte le big del campionato italiano e non solo. La Juventus lo segue con grande attenzione, tuttavia sembra essere in vantaggio l’Inter, in Italia la società che in questo momento gli sta facendo la corte in maniera spudorata. Senza dimenticare gli apprezzamenti che quasi quotidianamente gli rivolgono alcuni prestigiosi club della Premier League, tra cui le due londinesi Tottenham e Arsenal. Dall’altra parte c’è il Torino, proprietario del cartellino del forte centrale brasiliano, che si è praticamente rassegnato a dire addio al giocatore a fine stagione.

Calciomercato Juventus, Marotta pronto a sacrificare Carboni nella trattativa per Bremer

Gli ultimi rumors di mercato riferiscono che in estate Beppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, tenterà di anticipare tutti cercando di convincere i granata. Con Urbano Cairo non è semplicissimo trattare: il presidente del Toro notoriamente non è uno che fa sconti e il caso Belotti insegna. Secondo il giornalista Pasquale Guarro di Telelombardia, il dirigente dell’Inter avrebbe già strappato il sì di Bremer, che in Italia dà dunque la priorità alla società nerazzurra.

#Bremer ha promesso all’#Inter che in Italia avrà priorità assoluta su #Juve, #Milan e #Napoli. Nella trattativa con il #Torino potrebbe entrare una contropartita, ma non sarà #Dimarco. Piuttosto attenti a Franco #Carboni. — Pasquale Guarro (@GuarroPas) April 7, 2022

Un’arma per facilitare lo sblocco della trattativa potrebbe essere quella di inserire una contropartita. Che ad ogni modo non sarà Federico Dimarco: si parla infatti di Franco Carboni, talentuoso attaccante argentino che piace ai granata.