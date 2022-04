Il calciomercato della Juventus nei prossimi mesi sarà incentrato prima di tutto sulla ricerca di quello che sarà l’erede di Paulo Dybala.

La società nei giorni scorsi ha preso una decisione davvero importante relativamente al suo numero dieci. Non ci sarà alcuna proposta di rinnovo e dunque il contratto dell’argentino scadrà il prossimo 30 giugno. Dybala potrà cercare una nuova squadra per la prossima stagione e non ci sono dubbi sul fatto che le pretendenti non gli mancano di certo. La Juventus dal canto suo sa benissimo che non sarà facile trovare un calciatore del suo calibro, ma senz’altro avrà già stilato una lista di potenziali obiettivi.

I tifosi si aspettano il grande colpo estivo, il partner ideale di Vlahovic. Solo in questo modo si potrà pensare ad una Juventus in grado di lottare per lo scudetto e capace di ritagliarsi uno spazio importante in Europa.

Calciomercato Juventus, Di Maria possibile erede di Dybala

In Spagna “El Nacional” non sembra avere dubbi su quello che potrebbe essere senz’altro un grande colpo per la Juventus. Si parla infatti di Angel Di Maria, che alla fine di questa stagione lascerà sicuramente il Psg per la fine del suo contratto, che non sarà rinnovato. Non più giovanissimo, vero, ma un grande campione che non farebbe rimpiangere Dybala. Tecnica e talento al servizio della squadra. Le trattative sarebbero già avviate. Di Maria era stato accostato anche al Barcellona, ma non sembra essere nei piani di Xavi che sta puntando molto sulla linea verde per rinnovare la sua squadra. Un affare possibile per quello che potrebbe essere l’uomo giusto per indossare la maglia numero dieci.