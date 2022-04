Calciomercato Juventus, doppio “scippo” alla Roma: 55 milioni

Calciomercato Juventus, i bianconeri tentano il doppio colpo a sorpresa. Un affare da 55 milioni in arrivo dalla Roma: ecco il piano.

Calciomercato Juventus, bianconeri attivissimi nel fronte romano. Oltre all’operazione Zaniolo designato come erede di Dybala, piace anche e molto, un altro giocatore della rosa di Mourinho.

La Juventus e Roma potrebbero trovare l’accordo per una doppia – clamorosa – operazione: Zaniolo e Bryan Cristante per 55 milioni. Come comunicato da “La Stampa”, i due club sarebbero in ottimi rapporti e la trattativa potrebbe dunque decollare già nei prossimi mesi.

Calciomercato Juventus, Zaniolo e Cristante a 55 milioni | Doppio affare dalla Roma

Zaniolo potrebbe arrivare alla Juve per 40 milioni di euro, mentre Cristante sarebbe valutato 15 milioni di euro dai giallorossi: una spesa che i bianconeri potrebbero permettersi e che darebbe ad Allegri due profili assicurati e dalla grande qualità tecnica.

Due colpi per un futuro made in Italy. La Juventus fa un piano dettagliato su quali saranno i colpi di domani. Ed in effetti Zaniolo e Cristante sono un doppio affare davvero importante per capire la qualità – effettiva – dei due giocatori ad alti livelli. Ma su questo fattore la dirigenza non ha dubbi, così come Allegri che vede in Zaniolo l’erede ideale della Joya anche per caratteristiche tecniche.