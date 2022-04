Calciomercato Juventus, l’epic fail è virale | Frecciate al veleno

Il calciomercato della Juventus lo vede tra i possibili obiettivi per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione.

Stiamo parlando di Antonio Rudiger, difensore tedesco del Chelsea con un passato in Italia, dove ha vestito la maglia della Roma. Senz’altro un elemento di provata esperienza internazionale, capace di ricoprire più ruoli. Il suo futuro sembra essere lontano da Londra, visto che ha il contratto in scadenza e per questo motivo – se non arriverà il rinnovo – sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero.

Decisamente una golosa occasione di mercato non solo per la Juventus, ma anche per tanti altri top club che hanno messo gli occhi su di lui. Il freno ad ogni possibile trattativa per adesso è rappresentato dalle alte richieste d’ingaggio del calciatore.

Calciomercato Juventus, Rudiger oggetto di discussione tra i tifosi bianconeri

Ieri sera Rudiger ha vissuto una serata decisamente difficile nel quarto di Champions League del Chelsea contro il Real Madrid. Gli spagnoli hanno vinto 3-1 a Londra grazie ad uno strepitoso Benzema. Pesano sul risultato anche alcuni errori proprio del tedesco, che su Twitter sono stati sottolineati puntualmente da tanti tifosi bianconeri. Sono davvero tanti i post sul social network che riguardano il tedesco e le sue incertezze.

Dopo stasera #Rudiger dovrà inevitabilmente abbassare le sue pretese 💰 #ChelseaRealMadrid — Milena (@MileTrecarichi) April 6, 2022

Rudiger non fa la diagonale sul primo gol e non interviene sull’assist del secondo. Vuole 10 milioni all’anno. Mi viene da piangere. — ImNotJoshua (@ThrilIalnManila) April 6, 2022

Rudiger imbarazzante, vede arrivare Benzema e invece di accorciare sta fermo e lo guarda — Cob (@Cobretti_80) April 6, 2022

Quando dicevo che #Rudiger era un difensore normale venivo denigrato da tutti. Buon difensore, nulla più.

Si sa che qui su Twitter sono tutti più esperti di me. #ChelseaRealMadrid — Giacovic⚪️⚫️ (@Chef_Cavasin) April 6, 2022

Certo è che non si può giudicare un giocatore ovviamente da una singola prestazione. Il futuro di Rudiger è comunque ancora tutto da definire, anche Psg e Barcellona sono sulle sue tracce.