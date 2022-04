Calciomercato Juventus, decisione presa | Addio e risparmio

Calciomercato Juventus, decisione presa: sarà addio alla fine della stagione con un buon risparmio sul monte ingaggi. Ecco le novità

La sensazione è che alla fine della stagione la Juventus metterà in pratica una vera e propria rivoluzione. Che porterà a degli addio quasi impensabili – vedi Dybala – ad altri che potrebbero aiutare le casse bianconere nel prendere elementi in grado di dare continuità al progetto. In questo calderone, rimangono come si sa in ballo anche i rinnovi di Bernardeschi e De Sciglio, anche se per il secondo non dovrebbero esserci problemi.

Guardando un poco oltre, così come rivela calcomercato.com, la dirigenza bianconera starebbe cercando di capire di chi si può fare realmente a meno: anche di quei calciatori che vanno in scadenza nel 2024 e che, venendo ceduti, potrebbero portare un buon risparmio sul monte ingaggi. Uno di questi è il profilo di Rugani.

Calciomercato Juventus, addio deciso

Già lo scorso anno, con il doppio prestito in una stagione, sembrava che l’avventura in bianconero del difensore centrale fosse finita. Poi l’arrivo di Allegri in panchina – uno che lo considera un buon sostituto – ha bloccato un poco le cose. Certo, poi le prestazioni parlano decisamente chiaro e l’errore contro il Villarreal forse è costato la qualificazione. E allora delle ulteriori valutazioni dovranno essere fatte, senza se e senza ma, e potrebbero portare anche ad un addio anticipato rispetto alla chiusura naturale del contratto.

Rugani prende 3 milioni di euro a stagione e non sono pochi. Soldi che potrebbero essere investiti verso altri elementi che potrebbero arrivare e offrire, anche, ulteriori garanzie per il futuro. La decisione, in poche parole, sul futuro del difensore sembra decisamente presa. Sarà addio.