Calciomercato Juventus, addio anticipato di Allegri: “Ha un sogno nel cassetto”

Calciomercato Juventus, il tecnico livornese ha ancora tre anni di contratto ma il suo futuro a Torino rimane incerto.

Massimiliano Allegri sapeva perfettamente che non sarebbe stato tutto rose e fiori. L’allenatore livornese era a conoscenza della situazione non semplice che avrebbe trovato accettando di tornare alla Juventus. Non l’ha mai detto apertamente ma l’ha fatto capire più volte nel corso delle sue interviste.

E per uno come lui, che in ogni caso resta uno dei tecnici più vincenti nella storia bianconera, non deve essere stato facile prendere atto e cimentarsi in una realtà completamente diversa rispetto a quella che aveva lasciato nell’estate 2019: una Juve che dominava in Italia e sfidava le big d’Europa. La prima stagione dell’Allegri 2.0 non si è ancora conclusa: potrebbe arrivare la Coppa Italia, ma lo scudetto si è forse definitivamente allontanato dopo la sconfitta di domenica scorsa con l’Inter. Il quarto posto è un traguardo tutto sommato importante – e non scontato – dopo il difficile inizio, ma non può certo soddisfare i tifosi, abituati a ben altri risultati.

Calciomercato Juventus, “Allegri sogna la Nazionale”

La Juventus, questo è poco ma sicuro, continuerà con Allegri anche la prossima stagione. Ma il futuro rimane un’incognita. E del tecnico toscano ha parlato il giornalista Gianni Balzarini, intervenuto a Juventibus: “Non so se Allegri farà tutti e quattro gli anni di contratto con la Juventus – ha detto – Il prossimo anno lui c’è: non so se arriverà al termine del quadriennale”. Ma per quale ragione Allegri potrebbe decidere di mollare prima del previsto e dire salutare la società bianconera? Balzarini ha una risposta anche a questo: “Insoddisfazione? Lui ha un sogno nel cassetto: la Nazionale. Credo che questa eliminazione lo abbia un po’ spiazzato, visto che si va avanti con Mancini che si vuole portare al prossimo Mondiale. Successore? Un po’ presto”.