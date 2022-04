Calciomercato Juventus, Allegri e la pasta asciutta indigesta: “Doppio addio”

Calciomercato Juventus, ad Allegri la pasta asciutta sembra non andare a genio. Si profila un doppio addio secondo le informazioni di TuttoSport

Se per molti – e anche giustamente a onor del vero – è il centrocampo il reparto che ha bisogno di maggiori investimenti alla fine della stagione, stando alle ultime indiscrezioni che arrivano dalla Continassa, anche la difesa bianconera alla fine dell’anno sembra aver bisogno di un restyling importante.

Se Rugani e Alex Sandro sono due che ormai sembrano avere la valigia in mano, un discorso diverso senza dubbio va fatto per altri due elementi che compongono la rosa della Juventus e che per un motivo, chi per un altro, potrebbe non far più parte della rosa di Massimiliano Allegri. Parliamo di due senatori, due elementi che sono stai parte integrante del progetto bianconero negli ultimi anni: Chiellini e Bonucci.

Calciomercato Juventus, doppio addio in vista

Di un possibile doppio addio ne parla Damascelli su TuttoSport di oggi. Svelando che sono sempre più alte le possibilità di un ritiro di Giorgio Chiellini a fine campionato. Il difensore, che aveva rinnovato per due anni soprattutto in vista del Mondiale in Qatar che l’Italia purtroppo non giocherà, sarebbe realmente ad un passo dal chiudere con il calcio giocato per dedicarsi ad un ruolo diverso nella seconda parte della sua carriera. Lo aspetta la scrivania, pochi dubbi, a tinte bianconere ovviamente.

E poi c’è la questione relativa a Leonardo Bonucci che, dopo quello sgabello a Oporto, non sembra mai aver ricucito del tutto il rapporto con Allegri. Inoltre gli infortuni che lo hanno tenuto ai box per molto tempo, fanno ovviamente pensare alla Juventus se non sia il caso di cambiare qualcosa anche in mezzo alla difesa. Insomma, da un’estate vissuta da protagonisti con la vittoria all’Europeo, un’altra che potrebbe segnare un addio. Cambiato tutto in così poco tempo.