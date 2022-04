Cagliari-Juventus, goal annullato a Pellegrini | Il verdetto di Marelli

Cagliari-Juventus, polemiche sul goal annullato a Luca Pellegrini per fallo di mano di Rabiot: Marelli non ha dubbi.

Non è cominciata nel migliore dei modi Cagliari-Juventus per gli uomini di Allegri, gelati dal goal di Joao Pedro, abile a sfruttare un contropiede originata da una sciagurata palla persa da Paulo Dybala. Al 25′, gli ospiti erano riusciti a battere Cragno grazie a Pellegrini, la cui conclusione si era insaccata imparabilmente in rete anche grazie ad una deviazione di Rabiot, il cui tocco di braccio è stato ravvisato prontamente dal VAR.

Come rivelato da Luca Marelli, subito interpellato, il francese – pur non aumentando il volume del corpo – propizia la rete toccando involontariamente il pallone con il braccio sinistro: motivo per il quale, per le regole vigenti, il goal è da annullare, dal momento che non si può ribadire in rete la palla con il braccio.