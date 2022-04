Calciomercato Juventus, ha le chiavi dello spogliatoio: rinnovo e fascia da capitano

Calciomercato Juventus, potrebbe ereditare il ruolo di Chiellini nella prossima stagione: una “nomina” speciale che lo convincerà a restare.

Con Chiellini che pare apprestarsi ad uscire di scena, molte cose cambieranno nel quartier generale della società bianconera. Bisognerà individuare un suo potenziale erede, tanto per cominciare, sulla cui figura iniziare a costruire, mattone dopo mattone, la Juventus del futuro. I nomi in lizza per la fascia di capitano sono diversi, ma ce n’è uno che è già in pole.

Quello di Matthijs de Ligt, che sembrerebbe soddisfare tutti i requisiti richiesti per questo ruolo di grande responsabilità. Sulla sua figura pare convergere, tra l’altro, la maggior parte della squadra. Come riferisce la pagina Insider sulla Juve, la maggioranza è favorevole all’ipotesi di consegnare proprio a lui la fascia che finora è appartenuta a Chiellini. Nonché disposta, di conseguenza, a chiudere un occhio sulla questione delle presenze. Questo perché si ritiene, appunto, che l’olandese sia perfetto per ricoprire questo ruolo dalla prossima stagione. Piace il fatto che l’ex difensore dell’Ajax sia così maturo dal punto di vista mentale e non solamente tattico, cosa che fa pensare che possa assolvere benissimo alla funzione di punto di riferimento per i suoi compagni di squadra. Un rispetto che si è conquistato sul campo, partita dopo partita.

Calciomercato Juventus, ipotesi de Ligt nuovo capitano

Si sarebbe potuto optare per Juan Cuadrado o per Leonardo Bonucci, ma si è preferito puntare su de Ligt in virtù dell’età degli altri due papabili e del turnover cui assisteremo nella prossima stagione. Si tratta comunque, al momento, solo di ipotesi. L’ultima parola, com’è giusto che sia, spetterà a Massimiliano Allegri. L’ufficialità, se mai dovesse arrivare, non è attesa in questa stagione ma nella prossima.