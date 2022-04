Calciomercato Juventus, “giallo” per il dopo Chiellini | Firma a sorpresa

Calciomercato Juventus, il difensore potrebbe anche decidere di prolungare il contratto. Ma occhio alla concorrenza del Milan.

La scorsa estate aveva le valigie in mano. La destinazione? Inghilterra, Londra, West Ham. Secondo le voci che giungevano d’oltremanica gli Hammers erano d’accordo su tutto con gli agenti del difensore serbo, pronto a lasciare Firenze. Ma il giocatore, probabilmente convinto dal nuovo tecnico Vincenzo Italiano, cambiò improvvisamente idea decidendo di rimanere alla Fiorentina e di prolungare il contratto di un anno, fino al 2023.

Nikola Milenkovic ha dunque scelto di non ascoltare le sirene inglesi e di sposare la nuova causa viola, stimolato dall’ambizioso progetto del vulcanico presidente Rocco Commisso. Classe 1997, veste la maglia gigliata dal 2017 ed è uno dei pezzi pregiati della rosa allenata dall’allenatore siciliano. Cinque anni fa fu prelevato dal Partizan Belgrado grazie all’intermediazione dell’allora direttore sportivo Pantaleo Corvino, che di lì a pochi mesi chiuse anche per Dusan Vlahovic, oggi centravanti titolare della Juventus acquistato proprio dalla Fiorentina lo scorso gennaio per oltre settanta milioni di euro.

Calciomercato Juventus, dubbio Milenkovic: firma il rinnovo oppure va al Milan?

Gestito dal procuratore Fali Ramadani, il centrale nativo di Belgrado è uno dei protagonisti assoluti dell’ottima stagione della Viola. Motivo per cui i grossi club in estate torneranno all’assalto, con la dirigenza della Fiorentina pronta ad ascoltare ogni offerta. Il prossimo anno il calciatore andrà in scadenza e, com’è successo per Vlahovic, a Firenze non hanno alcuna intenzione di lasciarlo andare via gratis. La Juventus ha fatto qualche sondaggio su Milenkovic, che sarebbe perfetto per il dopo-Chiellini.

Ma, come riporta oggi il quotidiano fiorentino La Nazione, c’è la concorrenza del Milan: l’allenatore dei rossoneri, Stefano Pioli, lo conosce molto bene avendolo allenato in passato e vorrebbe portarlo a Milano. Non è escluso, tuttavia, che il giocatore possa optare per un altro prolungamento di contratto, spiazzando tutte le sue pretendenti.