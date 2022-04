Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma: “scoppia” il derby, Allegri in scacco

Calciomercato Juventus, il centrocampista sta facendo fatica a trovare spazio nella sua avventura spagnola: è un affare ma occhio alle romane.

Doveva essere un “crack”, come dicono in Spagna. Finora però non ha brillato. E sta deludendo le aspettative che si erano create attorno a lui dopo i quaranta milioni sborsati in estate dall’Atletico Madrid per acquistarlo dall’Udinese e strapparlo alla concorrenza.

Rodrigo De Paul, uno degli acquisti di punta dei Colchoneros, ha fatto complessivamente poco per giustificare quella cifra. L’argentino c’ha messo sicuramente del suo. Ma non è stato aiutato neanche dalle tattiche troppo difensiviste dell’allenatore, Diego Simeone. Che solamente pochi giorni fa, nella gara di Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola, ha scelto di non oltrepassare mai la metà campo e di difendersi in dieci uomini. Trentanove le presenze dell’ex centrocampista della squadra friulana in maglia biancorossa, per un totale di oltre duemila e cinquecento minuti. Le sue chance, insomma, le ha avute eppure non è mai riuscito ad essere il giocatore determinante che abbiamo visto a Udine.

Calciomercato Juventus, su De Paul ci sono anche Lazio, Roma e Psg

Non è un titolare, De Paul, e nel centrocampo a tre predisposto dal “Cholo” è dietro nelle gerarchie. Davanti a lui ci sono Kondogbia, Llorente e Koke, mentre i principali sostituti sono Herrera e Lemar: la concorrenza è folta. Motivo per cui a Madrid l’hanno inserito nella lista dei giocatori “sacrificabili”, come riporta il portale iberico fichajes.net. In Italia piace a molte squadre e di sicuro farebbe comodo anche alla Juventus, che in estate dovrà rivoluzionare il suo centrocampo. Ma attenzione, perché sulle tracce di De Paul, come spiega fichajes.net, ci sarebbero le due romane, Roma e Lazio, oltre a Psg, club che sono pronti a farsi avanti per aggiudicarsi quello che è ormai un esubero per l’Atletico Madrid.