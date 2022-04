Calciomercato Juventus, affarone a zero: Mourinho brucia tutti

Calciomercato Juventus, una sfida in Serie A per l’opportunità a zero. Ecco cosa può succedere tra le big italiane.

Calciomercato Juventus, dal ‘Daily Mirror’ si parla di un attaccante del Manchester United in particolare: Jesse Lingard. Il calciatore potrebbe lasciare la Premier League a parametro zero e su di lui ci sarebbe il forte interesse dalla Serie A.

Sarebbero infatti tre le squadre interessate all’attaccante del Manchester, tutte italiane. Si tratta di Milan, Juventus e la Roma di Josè Mourinho. Tutti e tre i club di Serie A cercherebbero un profilo da queste caratteristiche tecniche. Operazione sotto diversi aspetti praticabile, visto che l’interesse per il nativo di Warrington di diversi club della Premier sembra essere definitivamente sfumato. Era stata caldeggiata per diversi mesi l’ipotesi Newcastle, con i Magpies che sembrano aver orientato le proprie attenzioni verso altri tipi di obiettivi.

Calciomercato Juventus, in tre su Lingard | Mou in pole

Lingard sia con la nazionale inglese che nelle squadre dove ha giocato, ha sempre dato dimostrazione di avere le caratteristiche di un vincente. Giocatore abile tecnicamente ma anche con molta esperienza internazionale.

Un giocatore ideale per lo special one che vorrebbe rilanciare fin da subito la sua Roma già partendo dalla prossima stagione. La Juventus, al momento, si sarebbe limitata a tastare il terreno, al punto che i giallorossi – almeno per il momento – parrebbero i principali indiziati a mettere le mani sul classe ’92, che in questa stagione ha messo a referto soltanto 2 reti ed un assist, nelle 19 presenze collezionate, la maggior parte delle quali da subentrato.