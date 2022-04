Il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento di grande attualità anche in questa fase finale della stagione.

D’altronde i tifosi si aspettano delle scelte importanti da parte di una società che ha intenzione di rinnovarsi. In difesa, a centrocampo, in attacco. Praticamente ovunque. Mister Allegri sa bene che la sua rosa necessita di rinforzi importanti per poter ambire ad un futuro roseo sia in Italia che in Europa. E lo sa bene anche la dirigenza, pronta a fare degli investimenti importanti pur di accontentare le richieste dell’allenatore.

Allo stesso si dovrà guardare anche al bilancio e al contenimento delle spese per gli ingaggi. Per questo motivo non si escludono anche delle cessioni eccellenti, oltre alla partenza a parametro zero di Dybala. Stella bianconera che comunque andrà sostituita con l’arrivo di un altro elemento di spessore.

Calciomercato Juventus, sorpasso Milan per Timo Werner

Nell’ultimo periodo sono stati tanti gli attaccanti che sono stati accostati alla Juventus per la prossima stagione. E tra i nomi c’è anche quello di Timo Werner, bomber tedesco che in estate potrebbe decidere di lasciare il Chelsea visto il momento societario che sta vivendo il club inglese. L’approdo del centravanti in serie A non sarebbe da escludere, ma a quanto pare potrebbe non vestire il bianconero, bensì la maglia di un’altra big del nostro campionato. Secondo quanto infatti quanto riporta “Todofichajes” Werner sarebbe finito nel mirino del Milan, pronto a sfruttare il “decreto Crescita” per offrire un ingaggio importante e ottenere il sì del calciatore. Che è seguito anche da Bayern Monaco e Borussia Dortmund.