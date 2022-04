Calciomercato Juventus, firma a sorpresa | Allegri gongola

Calciomercato Juventus, la squadra rivale di Serie A è intenzionato a rinnovare il proprio giocatore e ciò rappresenterebbe via libera.

Calciomercato Juventus, dal ‘Corriere dello Sport’ si parla della Lazio e del rinnovo di Strakosha. Ciò significa che la Lazio rinuncerebbe a Carnesecchi, giovane portiere del 2000 che piace molto ai bianconeri.

Una buona notizia in ottica di mercato futuro. La Juventus andrebbe sul giovane Carnesecchi visto che la Lazio rinnovando così il proprio giocatore rinuncerebbe alla trattativa. Come sappiamo l’ipotesi di un rinnovo di Perin, adesso, appare tutt’altro che possibile, con l’azzurro che vuole giocare da titolare altrove.

Calciomercato Juventus, Carnesecchi per la porta | Opportunità per Allegri

Un operazione vantaggiosa per i bianconeri anche per il futuro. Il portiere è un classe 2000, molto giovane e dalle grandi premesse. Un operazione economicamente vantaggiosa che porterebbe un nuovo potenziale crack del calcio italiano a Torino.

Juventus e Lazio le squadre più vicine, ma con il rinnovo di Strakosha, la squadra di Sarri darebbe ufficiosamente il via libera ai bianconeri per intavolare una trattativa per Carnesecchi, attualmente in prestito all’Atalanta ma di proprietà della Cremonese. Un altro profilo italiano che inaugura la possibile “nuova” squadra made in Italy ideata da Allegri e dalla dirigenza. Non è un caso che, adesso, i cosiddetti profili caldi siano tutti di nazionalità italiana: da Raspadori fino a Zaniolo. Staremo quindi a vedere se la Juventus riuscirà a chiudere questi profili e rilanciarsi ad alti livelli come già anticipato dallo stesso mister: nella prossima stagione l’obiettivo sarà la vittoria dello scudetto.