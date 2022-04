Juventus, Dybala sostituito: “furia” Nedved ed Allegri…se la ride

La Juventus ieri sera è riuscita a conquistare i tre punti sul campo del Cagliari in rimonta grazie alla rete nel secondo tempo di Vlahovic.

Non è stata una partita semplice per gli uomini di Allegri, che si sono ritrovati sotto di un gol dopo pochi minuti ma non hanno perso la bussola. Hanno giocato la loro gara e sono riusciti a spuntarla grazie alla rete ritrovata di bomber Vlahovic, ancora una volta decisivo. Vittoria preziosa perché i tre punti garantiscono un altro passo avanti verso la conquista del quarto posto. Che è l’obiettivo minimo di una squadra che deve conquistarsi un posto nella prossima Champions League.

Torneo che garantisce non solo una importante vetrina a livello europeo, ma anche la possibilità di ottenere degli introiti importanti, tesoretto fondamentale per il calciomercato. Con la Juventus che in estate sarà chiamata a dei cambiamenti in attacco, dove ci sarà la partenza di Paulo Dybala. Ieri sera l’argentino è stato protagonista in campo, la sua prestazione non ha deluso.

Juventus, Nedved deluso dalla sostituzione di Dybala?

Al minuto numero 81 è uscito dal campo, sostituito da Kean. Come riporta “La Gazzetta dello Sport” Sky a fine gara ha fatto vedere a mister Allegri la reazione di Pavel Nedved all’uscita dal campo del giocatore. Seduto al fianco di Cherubini, il dirigente ceco della Juve ha scosso la testa, gesticolando. Un modo per manifestare una mancata condivisione con la decisione dell’allenatore? Allegri, dal canto suo, ai microfoni ha spiegato: “La reazione? Ma no, sarà successo prima”. Tuttavia dallo studio hanno insistito sulla reazione di Nedved proprio al momento della sostituzione. Allegri però non ha battuto ciglio, chiudendo il discorso con una risata. D’altronde l’importante era conquistare i tre punti e la Juventus ci è riuscita anche grazie alla partita del suo numero dieci.